Fatecs ganham autonomia universitária

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, 16, a autonomia universitária para as Faculdades de Tecnologia do Estado, as Fatecs, administradas pelo Centro Paula Souza, órgão do governo paulista responsável pelo ensino profissional público.

Com isso, as Fatecs podem criar e extinguir cursos e ampliar vagas. Além disso, o parecer aprovado na reunião ordinária do conselho atribuiu às Fatecs a competência de registrar diplomas. Atualmente, apenas universidades no Estado de São Paulo têm esse poder.

Há, atualmente, 49 Fatecs no Estado de São Paulo. Antes, todas as decisões sobre abertura de cursos e ampliação das vagas tinham que ser submetidas ao Conselho. E os diplomas tinham que ser validados por uma universidade pública; no caso, a Unesp.