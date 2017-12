Fatecs e Etecs adiam vestibular

A nova data do Enem provocou o adiamento de mais dois processos seletivos: o das Faculdades de Tecnologias (Fatecs) e das Escolas Técnicas (Etecs). Inicialmente programada para acontecerem em 6 de dezembro, os exames agora serão em 13 de dezembro - uma semana depois. São 9.190 vagas em 49 unidades. No ano passado, eram 7.715 vagas. As Etecs atendem mais de 150 mil estudantes, no Ensino Médio e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços. Nas Fatecs, cerca de 38 mil alunos estão matriculados nos cursos de graduação tecnológica. A partir de hoje é possível fazer a inscrição para o processo seletivo pelo site da instituição. O prazo se encerra em 30 de outubro, às 15 horas.