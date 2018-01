Fatecs divulgam gabarito do vestibular

O Centro Paula Souza realizou neste domingo, 9, a seleção de alunos para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). A prova tinha 54 questões de múltipla escolha e uma redação. O gabarito já foi divulgado e a primeira lista de aprovados sai no dia 17 de janeiro.

Mais de 56 mil estudantes estão inscritos no vestibular. Eles disputam 12.315 vagas em 65 cursos tecnológicos. Pelo quinto semestre consecutivo, a graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é a mais concorrida do processo, com relação de 18,83 candidatos por vaga na Fatec Zona Leste, na capital.

Dos 54 testes, 9 eram multidisciplinares e 5 de raciocínio lógico. Os 40 restantes versavam sobre as matérias do núcleo comum do ensino médio.

Para o cursinho Objetivo, o exame abordou conteúdos básicos. “O aluno consegue fazer a prova com tranquilidade se tiver domínio das matérias”, diz a coordenadora Vera Lúcia da Costa Antunes. “São questões originais e bem feitas, com perguntas diretas.”

O tema da redação foi a adequação dos homens a um mercado de trabalho que vem sendo ocupado por robôs. Vera Lúcia considerou a proposta apropriada ao público-alvo das Fatecs.