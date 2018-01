Fatecs divulgam a lista de convocados em 1.ª chamada

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) divulgaram nesta quinta-feira, 17, a lista de aprovados no vestibular para o primeiro semestre de 2013. Mais de 56 mil candidatos se inscreveram no vestibular para a disputa de 12.315 vagas em 65 cursos de graduação tecnológica oferecido por 56 unidades no Estado.

A matrícula deverá ser feita entre segunda e terça-feira, 21 e 22, na secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos. A segunda chamada será divulgada na quarta, 24.

Documentos exigidos

Os candidatos convocados devem providenciar para a matrícula uma foto 3X4, recente, junto a uma cópia autenticada em cartório ou uma cópia acompanhada do original, dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade; cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral e certificado que comprove estar em dia com o serviço militar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato que utilizar o sistema de pontuação acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar histórico escolar ou declaração escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e os nomes das escolas, comprovando, assim, ter cursado todas as séries do ensino médio em instituições públicas. O candidato que pretender obter aproveitamento de estudos em disciplinas já realizadas em outro curso superior deverá apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa das disciplinas cursadas.