Fatecs de SP realizam vestibular no domingo

O vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo será neste domingo, 4. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h15 e fechados pontualmente às 13 horas, quando começa o exame. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.

Ao todo, 51.898 estudantes vão disputar as 11.360 vagas no processo seletivo para o 1.º semestre de 2012. São 52 Fatecs em São Paulo, que, ao todo, oferecem 61 cursos de graduação tecnológica gratuitos.

No site www.vestibularfatec.com.br, estão disponíveis para consulta a concorrência por curso e por faculdade e a lista de locais de prova.

Neste processo seletivo, os cursos com maior índice de candidato/vaga são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Zona Leste (21,45 c/v, à noite) e São Paulo (18,29 c/v, à noite, e 17,13 c/v, de manhã); Construção Civil – Modalidade Edifícios, na Fatec São Paulo (16,78 c/v, à noite); e Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 16,68 c/v.

Os candidatos terão cinco horas para resolver a prova, que será constituída por uma redação e 54 questões de múltipla escolha. Desse total, 40 testes abordam o núcleo comum do ensino médio, ou seja. Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico e as 9 restantes abrangem conteúdo multidisciplinar.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto n.º 2, borracha, e documento original com foto, como carteira de identidade ou carteira de habilitação.

O gabarito oficial do exame será divulgado no próprio domingo, a partir das 18h30, também no endereço www.vestibularfatec.com.br.

No dia 19 de janeiro de 2012 cada Fatec vai divulgar a lista de classificação geral e a primeira lista dos convocados para matrícula. Se as vagas oferecidas não forem preenchidas na primeira chamada, a segunda lista será afixada somente na faculdade no dia 24 de janeiro do próximo ano.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades).