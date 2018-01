Fatecs de SP divulgam locais de prova do vestibular

O Centro Paula Souza divulgou nesta segunda-feira os locais de prova do vestibular do meio do ano das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. O exame será realizado no domingo, 3 de julho, a partir das 13h. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.

No total, 39.377 candidatos disputarão as 10.860 vagas, distribuídas por 60 cursos de graduação tecnológica em 51 unidades. Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.