Fatec fez vestibular 'pé no chão', diz professora

Os candidatos a uma vaga nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) fizeram neste domingo uma prova "pé no chão". A opinião é da coordenadora do cursinho Objetivo, Vera Lúcia Antunes. "As questões eram bem elaboradas, não davam margens para dúvidas, mas cobraram conteúdos básicos, principalmente das matérias consideradas Ciências da Natureza", disse.

O Centro Paula Souza realizou o vestibular de inverno para 10.860 vagas em 51 Fatecs hoje à tarde. O índice de abstenção foi de 12% - dos 39.386 candidatos inscritos, 4.828 não compareceram aos locais de prova.

Os estudantes tiveram de escrever uma redação sobre aspectos positivos e negativos do futuro e responder a 54 questões de múltipla escolha, divididas da seguinte maneira: 40 sobre o conteúdo do ensino médio (biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português); 5 de raciocínio lógico; e 9 multidisciplinares. A prova e o gabarito já foram divulgados.

Segundo Vera Lúcia, a sequência de perguntas sobre inglês pode ter atrapalhado o desempenho dos candidatos. As cinco questões se baseavam em um texto da revista norte-americana Newsweek sobre burocratas do Partido Comunista chinês. "O vocabulário não era familiar ao aluno."

Para o professor de matemática do Objetivo Giuseppe Nobilioni, as questões multidisciplinares eram muito parecidas com as do Enem. "Trazem textos longos, que enchem o saco dos alunos."

Vestibular. Os cursos mais concorridos neste processo seletivo são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Carapicuíba (13,65 c/v), Zona Leste (13,03 c/v) e São Paulo (12,70 c/v); Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 12,48 c/v; e Comércio Exterior, na Fatec Barueri, com 10,75 c/v. Todos são oferecidos à noite.

A classificação geral dos candidatos deve sair no dia 19 de julho. Cada Fatec vai divulgar uma lista de convocados para matrícula. A relação também estará nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. Se as vagas oferecidas não forem preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será afixada nas faculdades no dia 21.

A matrícula deve ser feita na secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos (veja abaixo).

20 de julho: matrícula dos convocados na primeira lista;

21 de julho: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

22 de julho: matrícula dos candidatos da segunda lista.

Documentos para matrícula. Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3x4 recente e cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG); certidão de nascimento ou de casamento; documento de quitação com o serviço militar; título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente; e certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o ensino médio na rede pública municipal, estadual ou federal.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada.

Mais informações nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br.