Fatec abre inscrições para vestibular de inverno

Nesta sexta-feira, 18, a Faculdade de Tecnologia do governo de São Paulo (Fatec) abre as inscrições para o processo seletivo de seu vestibular de inverno. No total, serão oferecidas 11.895 vagas em todo o Estado. Só na capital, serão 2.200 vagas.

As inscrições, no valor de R$ 70, devem ser realizadas até 11 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às 15 horas.

Os locais de prova serão publicados a partir do dia 26 de junho. O exame acontece em 1º de julho, das 13h às 18h. A prova será composta por uma redação e 54 questões de múltipla escolha.

O resultado final está previsto para o dia 20 de julho. A matrícula da primeira chamada acontece nos dias 23 e 24 do mesmo mês. A segunda chamada está prevista para o dia 25 de julho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Expansão. A Fatec anuncia também a abertura de mais um campus na capital, dessa vez em Itaquera. A unidade iniciará suas atividades no segundo semestre de 2012 com os cursos de Fabricação Mecânica e Mecânica – Processos de Soldagem. Serão oferecidas 80 vagas para cada um deles, metade para as turmas da manhã, metade para as da noite.