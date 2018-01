Fatec: A moda é reinventar

Para atender a uma demanda do mercado local, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Americana, no interior de São Paulo, abre neste semestre as primeiras 40 vagas para o curso de Tecnologia em Têxtil e Moda.

O tecnólogo, que tem duração de três anos, já nasce cheio de desafios. “A indústria, que se ocupava somente da fabricação de tecidos, que é o forte de Americana, está pressionada por mudanças”, explica o coordenador do curso, Frederico Faé. Por causa da concorrência com os produtos importados, a palavra de ordem na indústria têxtil é reinvenção. “É preciso produzir artigos mais elaborados e exclusivos. E quem dita essa diferenciação é a moda.”

O aluno do curso de Têxtil e Moda estudará, além da produção, a parte de planejamento e criação de um produto. Segundo o coordenador, o curso foi criado com base na necessidade de um profissional que aliasse o conhecimento da área têxtil com a visão de moda, criação de tendências e personalização.

A ideia é que o estudante conheça o processo “da matéria-prima até a exibição do produto ao consumidor”. Uma das disciplinas, sobre lojas e vitrines, ensinará a elaborar a apresentação final das peças. Planejamento de coleções também faz parte da grade curricular.

Como é comum nos cursos das Fatecs, além de atrair alunos jovens, o tecnólogo também é direcionado a quem já tem experiência no mercado e busca a faculdade para se reciclar. “O profissional pode galgar novas oportunidades na empresa em que trabalha e até montar o próprio negócio.”

Melhoria na carreira

“Me formei em 2013 em Transporte Terrestre pela Fatec. Já trabalhava com transportes havia 30 anos, mas não tinha curso superior: meu conhecimento era prático. No curso, estudamos leis que regem os segmentos na área e fazemos visitas técnicas. A faculdade me ajudou a entrar em uma empresa de referência no setor de sinalização viária. Neste ano, comecei a cursar Gestão Empresarial a distância na Fatec. Depois de me aposentar, pretendo montar uma empresa de consultoria de transportes.” (Antônio Carlos dos Santos, tecnólogo em Transporte Terrestre)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Produção Têxtil, Gestão de Negócios, Geoprocessamento, Marketing INSCRIÇÃO: até 9/6 TOTAL DE VAGAS: 15.325 DATA DA PROVA: 5/7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 21/7 MENSALIDADE: gratuita SITE: www.vestibularfatec.com.br