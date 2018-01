Falta um mês para o Enem; saiba a importância da prova

SÃO PAULO - Falta um mês para o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal método de entrada ao ensino superior no Brasil. As avaliações serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro a 7,7 milhões de participantes.

A nota do Enem é usada como critério de acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em 115 instituições públicas. Também é critério para acessar bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), o Financiamento Estudantil (Fies) ou ingressar em vagas gratuitas dos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).

Além disso, a partir deste ano, a Universidade de São Paulo (USP) decidiu adotar o exame, pela primeira vez, para preenchimento de 13,5% das vagas no vestibular 2016. Haverá reserva de 10,5% do total de vagas para alunos de escola pública e apenas 1% para candidatos pretos, pardos e indígenas. Também não há nenhum critério de renda, e o exame vale apenas para alguns cursos - 10 das 42 unidades, como Medicina, Escola Politécnica e Escola de Comunicação e Artes (ECA) estão fora.

Estudantes maiores de 18 anos podem obter a certificação do ensino médio por meio do Enem.