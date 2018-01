Falha impede aplicação do Enem para 208 detentos Pelo menos 208 internos e detentos de São Paulo e do Rio Grande do Sul não conseguiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ontem. As unidades onde eles estão detidos não receberam nem as provas nem os fiscais. O Enem foi aplicado ontem em 336 unidades prisionais de 16 Estados. Cerca de 12 mil estavam inscritos.