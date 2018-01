Falha em sistema do Enem foi corrigida, informa MEC

A assessoria do Ministério da Educação (MEC) informou hoje (30) que o problema de lentidão verificado desde sexta-feira na página de internet do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado para estudantes se candidatarem a uma vaga em universidades federais usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi "plenamente solucionado". Segundo o MEC, depois de apresentar defeito, um equipamento da rede interna do ministério foi substituído e o serviço está funcionando normalmente desde as 9h30 deste sábado.

Dados divulgados pelo MEC informam que a página está registrando uma média de 15 mil inscrições por hora. Até agora, foram contabilizados 85 mil inscritos. O sistema começou a funcionar ontem e deve receber inscrições até o dia 3 de fevereiro.

Ontem, alunos de várias partes do País afirmaram não ter conseguido completar a inscrição para disputar uma das 47,9 mil vagas oferecidas em 51 universidades federais e institutos de tecnologia.

Pelo Twitter, a situação é outra. Gerson da Silva, de Manaus, vem tentando acessar o Sistema desde ontem, mas não obteve sucesso. Danilo, de Teixeira de Freitas, na Bahia também não teve sorte: está há mais de duas horas na frente do computador.

Já Rodrigo Vieira, de Curitiba, contou que tem boa conexão mas, mesmo assim, demorou quase uma hora para fazer o cadastro hoje. Mariana Geraldeli, de Barra Bonita, SP, conseguiu completar a inscrição, mas com dificuldade. Valdir Alves, de São Luís, no Maranhão, batalhou 4 horas para finalizar todo o processo.

(Atualizada 16h23m)