Faculdades tradicionais de SP passam a adotar o Enem no processo seletivo

Prova da consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a sua adoção como processo seletivo de tradicionais universidades particulares, como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Faculdade Armando Álvares Penteado (Faap), ambas na capital. A partir deste ano, elas passarão a considerar o exame como forma de ingresso em parte das vagas. Na Faap, a iniciativa será válida para 15 dos 19 cursos. Ao todo, são 305 vagas – de um total de 1.255 – destinadas aos candidatos que prestaram o Enem. Conforme a Faap, a adoção ocorre porque o exame “amadureceu, se consolidou e tem adesão crescente”.

Na FGV, a Escola de Administração de Empresas também vai destinar parte das vagas ao Enem para os cursos de Administração (15 das 200 vagas) e Administração Pública (5 das 50). Nas universidades Metodista, em São Bernardo do Campo (SP), e Anhembi Morumbi, na capital, o Enem já vale desde 1998 e 2009, respectivamente, e pode substituir o vestibular, se o estudante tiver tirado melhor nota.

O Insper vai oferecer ao Enem 30 vagas – 20 para Administração e 10 para Economia – de um total de 150 vagas de graduação. Os candidatos inscritos que alcançarem a média acima de 700 pontos no exame concorrem às vagas.

Meio do ano. Na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e no Mackenzie, em São Paulo, o exame é usado no meio do ano, pois no fim do ano as notas do Enem saem após a divulgação dos resultados de seus vestibulares. Já outras universidades tradicionais da capital, a Escola Superior de Propaganda e Marketing e a Cásper Líbero, não usam o Enem para seleção – e por enquanto não planejam usar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço:

Anhembi Morumbi

Data da prova: 19/10.

Vagas: não informado.

Inscrições: até 17/10.

Resultado: 21/10.

www.portal.anhembi.br

Cásper Líbero

Data da prova: 14/12.

Vagas: 640.

Inscrições: até 28/11.

Resultado: 2/1/2015.

www.casperlibero.edu.br

ESPM

Data da prova: 16/11.

Vagas: 840.

Inscrições: até 13/11.

Resultado: 28/11.

www.espm.br/vestibular-sp

Faap

Data da prova: 16/11.

Vagas: 1.827.

Inscrições: até 12/11.

Resultado: 21/11.

www.vestibular.faap.br

FGV - Escola de Administração de Empresas de SP

Data da prova: 14/12.

Vagas: 250.

Inscrições: até 19/10.

Resultado: 16/2/2015, às 18h.

www.vestibular.fgv.br

Mackenzie

Data da prova: 2/12.

Vagas: 4.150.

Inscrições: até 20/11.

Resultado: 18/12, às 15h.

www.mackenzie.br

PUC

Data da prova: 7/12.

Vagas: não definido.

Inscrições: até 18/11.

Resultado: não informado.

www.vestibular.pucsp.br

Metodista

Data da prova: 25/10

Inscrições: até 19/10

Resultado: 28/10

www.portal.metodista.br/processo-seletivo