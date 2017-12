Faculdades diversificam portfólio e lançam derivações de MBA; conheça cursos

Com o sucesso dos cursos de Master Business in Administration (MBA), as escolas de negócios decidiram variar seu cardápio. De olho em públicos específicos, surgiram outros “MBs”: Master em Economia (MBE) e em Petróleo e Gás (MBP) são dois exemplos desta sopa de letrinhas. Tais especializações não ocorrem em período integral e permitem ao aluno conciliar trabalho e estudo. São, também, cursos menos generalistas e mais conectados à graduação do aluno, como o curso de Direito (LLM, ou “latin legum magister”), naturalmente mais procurado por advogados.

Já MBAs costumam atrair alunos de áreas diversas. A tendência, segundo especialistas, é a de que a oferta dos cursos mais específicos aumente. No caso do Master Business in Management (MBM), por exemplo, a diferença é a etapa da carreira. A pós-graduação é voltada para jovens profissionais, com experiência menor em gestão.

Como o designer gráfico Alexandre Verissimo, de 25 anos (foto). “Só criatividade não adiantou. Precisava entender como empresas e cliente funcionam”, diz ele, que é sócio de uma produtora de filmes. Verissimo tentou outros MBAs, mas foi recusado por ser novo no mercado. “No fim, foi até melhor para meu networking ter colegas na mesma fase profissional”, diz.

Economics. O Master Business Economics (MBE), oferecido a distância desde o ano passado pela Universidade de São Paulo (USP), é uma especialização em economia com foco em gestão. “É um curso voltado a negócios e análise de mercado. Existe um modelo parecido no exterior, que é também similar aos MBAs oferecidos aqui”, diz o coordenador, Amaury Gremauda. A maioria dos alunos é formada em Administração, Engenharia e Economia e busca especialização a partir de estudos de casos econômicos.

Engineering. A gaúcha Unisinos oferece, desde 2012, três cursos de Master of Business Engineering (MBE), para alunos que buscam cursos de gestão, com foco em técnicas da engenharia. “Atrai não só engenheiros, mas também alunos de administração e logística”, diz o coordenador, Renato Boer. Os moldes são os mesmos de faculdades do exterior, com cases práticos. “Vários alunos queriam esse tipo de complementação na pós, por isso adotamos esse foco”, diz Boer.

Environment. O Master Business in Environment (MBE), focado em meio ambiente, começou em 1998, quando o interesse pela área cresceu com as novas leis ambientais no País. Oferecido pela Coordenação dos Programas de pós-graduação de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a ideia inicial era treinar profissionais para trabalhar com meio ambiente nas corporações. Hoje, também atrai alunos do setor público, de ONGs e de laboratórios. "Há muitos biólogos que buscam experiência prática para trabalhar em empresas", diz o gerente executivo do MBE, Mauro Kahn. "Também vêm advogados, com interesse em entender o setor". Entre os conteúdos, estão noções sobre licenças e planejamento ambiental para empresas.

Law. O LLM é a sigla de Latin Legum Magister, termo em latim que nos Estados Unidos se chama “master of law”. No Brasil, esses cursos ligados à área de Direito começaram a surgir em 2010, quando os MBAs agregaram capacitações que aliavam gestão e técnica jurídica. “Além de gestão, um LLM trabalha habilidades práticas de advogados e pessoas da área, como conselheiros administrativos e membros de auditorias”, diz o coordenador do LLM do Ibmec-Minas, Henrique Barbosa. Entre as áreas de formação oferecidas pela instituição, estão direito societário, tributário e mercados de capitais.

Management. O curso de especialização em gestão oferecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) é voltado para recém-formados, com até três anos de experiência. O nome Master in Business and Management (MBM) é o mesmo do que de outros países. "É um curso diferente de outros da escola; não é exatamente um MBA, mas anterior a ele. É voltado a quem galga os primeiros degraus e quer crescer na carreira", afirma o coordenador dos cursos de Especialização da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV, Renato Guimarães Ferreira.

Petroleum. Com o Master Business in Petroleum (MBP), da Federal do Rio (YFRJ), é possível ter vivência técnica e prática em negócios diretos e indiretos do setor. Apesar da carga técnica, o curso é abrangente, com noções de leis e até marketing e reúne alunos de formações diferentes. O foco é no aluno que trabalha para levar discussões do mercado à aula.

Depoimento. Rafael Pereira Rabelo, ex-aluno do MBP (Petróleo). "Fiz o master em petróleo entre 2013 e 2014. Minha experiência era de desenvolvimento de softwares na área educacional. Por ter me especializado em gestão de projetos, senti necessidade de ter a visão sobre projetos de grande porte e longa duração em uma área distinta da minha. A dificuldade foi entrar no mundo mais técnico. Mas, além dos professores, bem preparados, tive apoio da própria turma, qualificada e diversa: administradores, advogados, economistas, engenheiros. Foi um convívio de grande ganho".

Serviço:

MBM Master in Business and Management (Gestão)

Valor: R$ 28.320

Inscrição: de março a junho

Duração: 18 meses

Site: mbm.fgv.br

MBE Master of Business in Environment (Meio Ambiente)

Preço: de R$ 16.200 a R$ 18 mil

Inscrição: até a 1ª semana de março

Duração: 12 meses

Site: meioambiente.coppe.ufrj.br

MBE Master in Businness Economic (Economia)

Preço: R$ 13.320

Inscrição: prevista para agosto

Duração: 24 meses

Site: economiabrasileira.mbaonline.org.br

LLM Master em Direito

Preço: R$ 22 mil a R$ 27 mil

Duração: 18 meses

Inscrição: até 25 de março

Site: ibmec.br/site/legal-master-Centro

MBP Master em Petróleo e Gás

Preço: de R$ 16.800 a R$ 19 mil

Inscrição: até a primeira semana de março

Duração: 12 meses

Site: petroleo.coppe.ufrj.br

MBE Master of Business Engineering (Engenharia)

Preço: R$ 18.545

Inscrição: até 10 de março

Duração: 18 meses

Site: unisinos.br/mbe