Facamp lança sua segunda Olimpíada de Atualidades

André Andrade Santos, de 18 anos, nunca foi o melhor aluno da sala, mas adora ler e segue os jornais diariamente. Isso o ajudou a vencer a Olimpíada de Atualidades da Faculdade de Campinas, a Facamp, no ano passado. O prêmio foi um curso de inglês em Londres, onde André está morando desde fevereiro, numa casa de família.

Voltada para alunos do ensino médio e cursinhos, a competição chega agora à segunda edição. As inscrições serão abertas no dia 7 e vão até 24 de maio. Os três primeiros colocados recebem prêmios, que podem ser o curso de inglês, um carro zero ou uma bolsa para ajudar a custear a graduação no Brasil.

A competição é dividida em três fases, a primeira online e as outras duas presenciais. Na etapa inicial, os candidatos respondem pela internet a 50 testes de múltipla escolha de história e geografia.

Na segunda, fazem 60 testes de conhecimentos gerais. A terceira fase terá prova dissertativa com dez questões e uma redação. As inscrições podem ser feitas pelo site www.facamp.com.br. O telefone para informações é (19) 3754-8500.

De acordo com João Manuel Cardoso de Mello, sócio da Facamp, a Olimpíada está conectada com a preparação para os vestibulares, que têm exigido cada vez mais temas de atualidades.

“Temos a ambição de estimular esse estudo nos colégios.” Para ganhar, sugere, o ideal é seguir a receita de André: ler jornais. André, que mora em Ourinhos (SP) e superou cerca de 20 mil inscritos de cinco Estados, volta ao País em maio. “Vou carregar o que estou aprendendo para a vida toda.”