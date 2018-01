Faça o 'Enem' 1 mês antes do Enem

Nos dias 6 e 7 de outubro, na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o País terão um aliado inovador: o “Pré-Enem”, simulado gratuito online com questões inéditas que entregará boletins personalizados indicando temas que o candidato deve revisar para melhorar o desempenho. O serviço é resultado de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.geekie-estadao.com.br, até 5 de outubro.

O exame, criado por professores de ensino médio e de cursinhos, seguirá a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, que dá pesos diferentes a questões segundo seu grau de dificuldade. Assim, o candidato poderá estimar seu nível de preparo no mesmo padrão do exame oficial (veja infográfico abaixo).

O aluno terá acesso ao Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão no mesmo site da inscrição nos dias 6 e 7, um fim de semana. O estudante pode escolher o horário em que vai iniciar a prova. O acesso estará liberado das 6 horas às 23h59, nos dois dias. O aluno terá quatro horas e meia para fazer o exame, sem interrupções.

No sábado serão 90 questões de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza e, no domingo, mais 90 itens, de Linguagens e Códigos e de matemática. Não haverá prova de redação.

Equipe

“A ideia é oferecer ao maior número de pessoas a chance de ter a melhor preparação para o Enem a partir da análise de seus resultados”, diz o cofundador da Geekie Claudio Sassaki, de 38 anos. A startup, criada no fim de 2011, tem 25 funcionários, a maioria na casa dos 20 anos. Alguns deles vieram de companhias como Goldman Sachs – Sassaki foi vice-presidente para o Brasil de investment banking –, Facebook e O2, produtora do cineasta Fernando Meirelles.

Os nove engenheiros da equipe técnica se formaram no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O time tem 67 medalhas e 11 menções honrosas em olimpíadas de matemática, física, química e informática no Brasil e no exterior e 3 láureas no ITA.

Boletim personalizado

Uma das ferramentas mais úteis do Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão é o relatório de desempenho. Cinco dias depois da prova, o participante vai conferir online o número de acertos e sua pontuação em cada área de conhecimento e disciplina. Ele saberá sua classificação em relação aos outros inscritos no simulado e o que precisa estudar para chegar afiado ao Enem, em 3 e 4 de novembro.

Na inscrição, o candidato pode apontar a carreira que pretende seguir. O relatório vai indicar se a pontuação do candidato seria suficiente para garantir vaga nas universidades federais de sua preferência – a Geekie montou um banco de dados com notas de corte do Enem.

Ensino adaptativo

Os inscritos no Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão não serão os primeiros a resolver exames corrigidos pela TRI preparados pela startup. A Geekie tem aplicado outras provas em colégios como o Bandeirantes, de São Paulo, para ajudar as instituições a fazer um diagnóstico preciso dos alunos. Com os relatórios de desempenho, as escolas usam técnicas do ensino adaptativo para fazer um trabalho mais específico de preparação dos vestibulandos, reforçando pontos fortes e corrigindo deficiências de cada um.

Os estudantes do Bandeirantes, colégio conhecido pelo alto índice de aprovação de alunos nos principais vestibulares do País, fizeram uma prova impressa e receberão nesta semana os boletins de desempenho personalizados. O diretor de Planejamento da escola, Eduardo Tambor, elogiou a parceria. “Agora vamos pensar em atividades de reforço, revisão e principalmente de orientação mais focadas.”

Outro produto da Geekie com foco no ensino adaptativo deverá ser lançado no primeiro semestre de 2013: uma plataforma digital com exercícios que orientam os estudantes a trabalhar com foco em suas dificuldades e conteúdos multimídia que acompanham seu aprendizado. A ferramenta está sendo testada na Escola Técnica Estadual (Etec) Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, onde Gabriel Gomes cursa o 2.º ano do ensino médio. Ele usa a plataforma para resolver problemas sobre energia térmica, conteúdo de física no qual tem dificuldades.

Com a ferramenta, alunos da Etec Capela do Socorro têm autonomia para escolher os tipos de conteúdos e linguagens que fazem mais sentido para eles, nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. “Gosto de aprender com os vídeos. Os personagens não são formais, são como amigos”, afirma o estudante Bruno Aoyama.

A Etec Takashi Morita, em Santo Amaro, zona sul, também adotou a ferramenta. Lucas Borges, que cursa o 3.º ano do ensino médio, conta que estudar com ela é bem mais divertido do que o ensino tradicional. “A plataforma é interativa, e está me ajudando a me preparar para o vestibular.”

O diretor da Takashi Morita, Wilson Shitabata, aprova o uso da ferramenta. “A partir dos resultados dos exercícios, educadores têm acesso ao desempenho dos alunos em cada disciplina e tema estudado, e podem pensar em metodologias adequadas a cada perfil de estudante.”

A coordenadora da cátedra Unesco de tecnologias da informação e da comunicação (TICs) na educação, Rosa Vicari, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), acredita que a tecnologia pode maximizar os benefícios do modelo. “O ensino adaptativo possibilita a um grande de número de alunos se desenvolverem em seu tempo e de acordo com a forma que aprendem melhor.”

DIFERENCIAIS DO SIMULADO ENEM 2012 GEEKIE+ESTADÃO

Boletim personalizado

Cada participante receberá um relatório que destaca os pontos fortes e fracos nas quatro áreas do conhecimento da prova. O boletim também indicará os temas que devem ser revisados

Ranking

O aluno poderá comparar seu desempenho ao dos outros participantes do simulado

Correção pela TRI

A prova usará o modelo do Enem, com questões fáceis, médias e difíceis testadas previamente, seguindo os parâmetros da Teoria da Resposta ao Item

Questões inéditas

Elas foram criadas com exclusividade por professores especializados na preparação para o Enem