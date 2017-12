Faça 3 simulados da segunda fase do vestibular da Fuvest

A pedido do Estadão.edu, professores de cursinhos montaram simulados com exemplos de questões que podem cair na segunda fase do vestibular da Fuvest, que começa neste domingo. Algumas são de autoria dos próprios professores e outras foram extraídas de exames antigos da fundação ou de outros processos seletivos. Todas são acompanhadas das respectivas resoluções.

O Cursinho da Poli criou perguntas inéditas baseadas no modelo de questão adotado pela Fuvest. No arquivo, também é possível conferir dicas para a etapa discursiva do exame. O PDF está disponível para download no endereço http://www.estadao.com.br/especiais/2012/01/simulado_poli.pdf.

O Anglo enviou um simulado de todas as provas. No primeiro dia, os candidatos fazem 10 questões de língua portuguesa e a redação. No segundo caem 16 questões sobre história, geografia, física, química, inglês, matemática, biologia. No terceiro e último dia, os vestibulandos fazem questões de duas ou três disciplinas relativas ao curso em que se inscreveu. Baixe o PDF clicando no site http://www.estadao.com.br/especiais/2012/01/simulado_anglo.pdf.

O Objetivo só não enviou questões de inglês, mas professores de todas as outras disciplinas indicaram os temas mais prováveis de cair nesta segunda fase da Fuvest, acompanhados de questões resolvidas. Confira no endereço http://www.estadao.com.br/especiais/2012/01/simulado_objetivo.pdf.

A segunda fase da Fuvest 2012 começa neste domingo, 8, e vai até terça-feira, 10. Estão em jogo 10.852 vagas em cursos de graduação da USP e outras 100 na Santa Casa de São Paulo. Cerca de 31,5 estudantes foram classificados para a etapa discursiva.