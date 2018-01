Faap: Novidade em arte

Reconhecida pelos cursos na área de artes, a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) inaugura no meio deste ano a graduação de Design de Interiores. O estudante desenvolverá a capacidade de projetar espaços, com base em princípios da arte e da tecnologia. Além de ferramentas para o desenvolvimento de projetos, a graduação dá ênfase à formação teórica e humanística.

Um dos diferenciais do curso é o estudo do design de interiores de automóveis, embarcações e aeronaves. “Cada vez mais, esses ambientes estão sendo trabalhados por profissionais e isso começa agora a ser reconhecido pelas empresas e indústrias”, destaca o coordenador do novo curso da Faap, Milton Francisco.

O aluno se vale do know-how de cursos tradicionais de Design de Produto e Design Gráfico, que já têm quase 50 anos de história. “O estudante sairá com uma base muito sólida em design de modo geral.” Além disso, o aluno pode cursar quatro disciplinas em outras áreas, até mesmo fora da Faculdade de Artes Plásticas.

A infraestrutura do curso, segundo o coordenador, possibilita ao aluno experimentações e testes para os projetos que vai executar. A prática também é estimulada por parcerias da Faap com empresas do setor.

Durante a graduação, que leva quatro anos, o aluno pode ter experiências de intercâmbio no exterior - há opções de dez instituições, em nove países. A oferta da graduação será semestral, e a primeira turma terá 40 alunos.

Espaço para experimentar

"Me formei no fim do ano passado em Design de Produto e tenho como meta criar a minha marca. Durante o curso, os professores nos instigam a realizar nossos projetos, para que eles não fiquem só no papel. Isso ensina muito sobre produtos que podem ou não ser viáveis no mercado. A faculdade também estimula a participar de concursos. Em um deles, projetamos uma linha de mobiliário infantil. O projeto foi selecionado e vai ser produzido. A faculdade é um lugar de experimentação: os alunos são livres para se arriscar em novas ideias, mas tudo com base teórica.” (Maria Eugenia Collaço, designer de produto pela Faap)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Arquitetura e Urbanismo, Cinema, Direito, Rádio e TV, Moda INSCRIÇÃO: até 29/5 TOTAL DE VAGAS: 2.661 DATA DA PROVA: 31/5 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 4/6 MENSALIDADE: de R$ 2.295 a R$ 3.303 SITE: www.faap.br