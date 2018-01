Expo Ciee 2016: 5 mil vagas de estágio

Evento dedicado à capacitação e inclusão de jovens no mercado de trabalho, a 19.ª Feira do Estudante - Expo Ciee 2016 oferece 5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizagem, além de palestras e oficinais de orientação profissional com foco em vestibulandos e universitários.

Quem for à feira, realizada em São Paulo, poderá participar de palestras sobre carreira e mercado de trabalho, além de mesas sobre empreendedorismo e educação financeira, temas em alta neste ano. Além disso, os estudantes poderão treinar para dinâmicas de grupo em um simulado promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), participar de aulas sobre temas abordados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conhecer mais sobre carreiras pouco comuns, como Produção de Games e Aviação.

“O diferencial é poder encontrar, num só lugar, tudo o que pode facilitar o acesso do jovem ao mundo acadêmico e ao trabalho: da oferta de cursos de graduação, estágios e aprendizagem ao primeiro emprego”, explica Joyce Passos, supervisora de feiras do Ciee, responsável pela organização do evento. A expectativa é que, durante os três dias de evento, circulem pela Bienal do Ibirapuera aproximadamente 78 mil visitantes, a maioria estudantes do ensino médio ou recém-chegados ao ensino superior, com idades entre 16 e 24 anos. No ano passado, a feira recebeu 75 mil visitantes.

Entre uma palestra e outra, os estudantes podem aproveitar as atrações dos palcos musicais, com artistas de hip hop, funk, rap, samba e sertanejo, além de grupos covers de música pop. O destaque da programação é o rapper Thaíde, que se apresenta no último dia da feira, 22 de maio, a partir das 13 horas, no palco principal.

Nos estandes, haverá cerca de 70 expositores. Estão confirmadas instituições de ensino, como a Universidade de São Paulo (USP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e projetos públicos (entre eles, o Museu Catavento).

São 100 palestras. Confira algumas sugestões:

SIMULAÇÃO DE DINÂMICA DE GRUPO

20, 21 e 22/5 - em diversos horários

Auditório do 2º andar

Para ensinar técnicas e ajudar o estudante a manter a calma quando for encarar esta etapa do processo seletivo, o Ciee promoverá dinâmicas simuladas até oito vezes por dia.

DICAS PARA O ENEM E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

20, 21 e 22/5 - a partir do meio-dia

Auditório 4

Em todos os dias, o Colégio Objetivo e o Ciee ocupam o espaço com aulas sobre temas ligados ao Enem e palestras sobre carreira.

ANDRÉ VASCO

20/5 - das 11 horas às 11h40

Auditório 2

O apresentador, com passagens pelo SBT e pela Bandeirantes, reúne os jovens para um papo sobre carreira e, em seguida, media um debate sobre a união entre trabalho e propósito.

EDÊNIA GARCIA

21/5 - das 15 horas às 15h40

Auditório 2

Medalhista nas últimas três Paraolimpíadas, a nadadora cearense vai ao evento para contar como transformar uma deficiência em ferramenta de trabalho e inclusão.

JOÃO DÓRIA JR.

22/5 - das 11 horas às 11h40

Auditório 1

Ex-apresentador do programa Aprendiz e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, o empresário falará aos estudantes sobre empreendedorismo.

GILBERTO DIMENSTEIN

22/5 - do meio-dia às 12h40

Auditório 2

Idealizador do site Catraca Livre, o jornalista dá uma palestra na qual trata de dois temas

nos quais é especialista: comunicação e educação.

Serviço

19ª FEIRA DO ESTUDANTE - EXPO CIEE 2016

ENDEREÇO: Bienal do Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo)

DATA: 20, 21 e 22/5

HORÁRIO: Das 10 às 20 horas (sexta e sábado) e das 10 às 18 horas (domingo)

PREÇO: Entrada gratuita

SITE: www.ciee.org.br/expociee - recomenda-se fazer a inscrição antecipada e imprimir a credencial, evitando filas na entrada do evento