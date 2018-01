Expo Ciee 2013 reúne mais de 80 palestras para estudantes

O que fazer para selecionar o melhor de uma programação com mais de 80 palestras sobre temas como carreira e empregabilidade, além de cerca de uma centena de expositores e oficinas como a que vai ensinar a se comportar em dinâmicas de grupo?

Não, não é fácil. Mas o Estadão.edu vai te ajudar. Definimos três perfis de público – vestibulando, universitário com foco no mercado de trabalho e universitário com planos acadêmicos – e montamos uma agenda sob medida para que você aproveite o melhor da 16.ª Feira do Estudante – Expo Ciee 2013, que ocorre de sexta-feira a domingo no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera.

A entrada é gratuita e, apesar do nome, não é preciso ser estudante para participar. O evento é direcionado a todos os interessados em informações sobre cursos, orientação profissional, mercado de trabalho e empreendedorismo.

Para facilitar a entrada, efetue seu cadastro no site http://www.feiradoestudante.ciee.com.br/portal/index.asp (onde também é possível conferir a programação completa) e leve impressa a sua credencial. Lá, entre uma palestra e outra, curta os shows e as apresentações de dança e teatro.

