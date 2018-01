Exames supletivos de SP serão aplicados dia 25

Os candidatos dos exames supletivos da Secretaria da Educação de São Paulo já podem consultar o local das provas nos sites da secretaria (http://www.educacao.sp.gov.br/) e da Fundação Vunesp (http://www.vunesp.com.br/), responsável por organizar o processo. As provas estão marcadas para o dia 25 de abril, em 163 municípios paulistas.

O inscrito deverá comparecer ao local do exame com pelo menos 30 minutos de antecedência, levando caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o original de um dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto).

Alguns candidatos que fariam as provas na Escola Humberto Dantas foram realocados na Escola Professora Zipora Rubinstein, ambas na Vila Princesa Isabel, zona leste de São Paulo. Segundo a Vunesp, a Humberto Dantas informou um número de salas de aula disponíveis para o exame maior do que efetivamente possui. Por isso, a coordenação do supletivo decidiu pela transferência.

O exame terá quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, e uma proposta de tema para redação. Cada prova contemplará uma área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna/Inglês, Artes, Educação Física); Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia).

Cerca de 137 mil estudantes se inscreveram para o supletivo. Será considerado aprovado o candidato que obtiver 50% do total de pontos em cada prova (inclusive na redação). Mais informações no Disque Vunesp: (11) 3874-6300. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.