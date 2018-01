Exame para certificação do ensino médio será aplicado em outubro

BRASÍLIA - O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), será realizado em outubro. A prova, que não era aplicada desde 2014, foi resgatada este ano como uma ferramenta para certificação da conclusão de ensino médio. Essa tarefa vinha sendo desempenhada nos últimos anos pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prova também poderá ser feita para a certificação do ensino fundamental. O exame, voluntário e gratuito, será realizado em um dia. Ele será composto por 30 questões de múltipla escolha para cada área e redação. Ao todo são 120 questões, menos do que o Enem, em que o candidato deve responder 180 itens. Para receber o certificado, o estudante deverá ter um índice de acerto de, pelo menos, 50% em cada área.

“Essa é a prova adequada para a certificação. Não é uma prova mais fácil para o aluno”, afirmou a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini. “O Enem, em sua estrutura original, não é um exame para certificação do ensino médio”, acrescentou.

A estimativa é de que participem 222.180 candidatos no ensino fundamental e 815.731 alunos de nível médio. Serão 564 municípios participantes. Os alunos que receberem a certificação poderão participar do Enem somente no próximo ano.