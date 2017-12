Exame exigiu leitura, mas quandidade de gráficos e imagens no enunciado foi menor

A prova do Enem aplicada neste sábado, 6, exigiu muita leitura e capacidade de interpretação de textos dos candidatos, mas a quantidade de imagens, gráficos e mapas foi menor do que no ano passado. A avaliação é de professores de cursinhos pré-vestibulares ouvidos pelo Estadão.edu.

Os 4,6 milhões de inscritos tiveram quatro horas e meia para responder a 45 questões de Ciências Humanas (geografia, história, filosofia e sociologia) e outras 45 de Ciências da Natureza (física, química e biologia).

O professor de física do Objetivo José Carlos afirma que a prova teve 14 questões de "física pura", sem exigir conhecimentos interdisciplinares. "Física tem muitos pontos de contato com biologia e química. As três matérias poderiam ser melhor trabalhadas juntas", diz.

Marcelo Fonseca, coordenador de física do Etapa, se diz "triste" com o rumo que o Enem tomou. "Das 14 questões, 7 eram sobre energia. Este não é um caminho adequado. Fazendo isso, você deixa de lado diversos conceitos. É uma distribuição péssima de assuntos. Falta diversidade."

Poluição das águas e dos solos, viroses como a febre amarela e biotecnologia foram temas recorrentes na prova de biologia. Para o professor do CPV João Francisco Tamayo, o Enem adequou temas contemporâneos à necessidade de uma boa base de conteúdo. “A prova era para um candidato bem preparado, mas não estava difícil”, pontua.

Na opinião do professor de química do Objetivo Ricardo de Abreu Costa, a prova foi cansativa por causa dos longos textos. "O MEC poderia pensar em dividir o Enem em quatro dias, um para cada prova. Desta maneira, poderia avaliar melhor todas as áreas."

CIÊNCIAS HUMANAS

Professores de História destacam o fato de o conteúdo de história geral ter sido explorado em apenas 4 questões. "Houve uma ênfase muito grande em história do Brasil e da América, sempre valorizando a questão social", conta Selma Rofino, do Objetivo. Para Daniel Gomes de Carvalho, do CPV, "os assuntos clássicos da história brasileira como a terra, o trabalho e o índio, foram trazidos à perspectiva atual de maneira coerente".

A avaliação sobre a prova de geografia é semelhante - o privilégio a questões nacionais. "Acho que a geografia geral podia ter sido mais valorizada", aponta Alex José Perrone, do CPV. Vera Lucia da Costa Antunes, do Objetivo, comenta que o teste exigiu muita leitura e interpretação.

"Não são questões dadas ‘de graça’. Tem questões dadas de presente, mas tem outras que requerem preparo e conhecimento”, aponta.

Para José Maurício Mazzucco, professor de filosofia e sociologia do Objetivo, é importante o Enem dar espaço a assuntos como ética. "A Unesp fez uma belíssima prova de filosofia. Fico feliz que o Enem também caminhe nessa direção."