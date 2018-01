Exame de português para estrangeiros recebe inscrições

Os estrangeiros que desejam a certificação de língua portuguesa já podem se inscrever para a prova do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). A inscrição poderá ser realizada até o dia 5 de outubro, exclusivamente neste site. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão subordinado ao Ministério da Educação.

A participação no exame só é efetivada após o pagamento da taxa de inscrição e da entrega da cópia de documento de identificação atual, junto com o recibo de pagamento, no posto aplicador da prova – escolhido pelo participante ao preencher o cadastro de inscrição. O Celpe-Bras será aplicado no dias 27 e 28 de outubro, no Brasil e em mais 28 países.

O Celpe-Bras é um certificado de proficiência em língua portuguesa outorgado pelo Ministério da Educação (MEC) mediante o resultado de exame efetuado em instituições credenciadas - postos aplicadores - pelo MEC. Podem se candidatar estrangeiros, brasileiros com dupla nacionalidade e brasileiros cuja língua materna não seja a língua portuguesa. O participante deverá ter, no ato da inscrição, a idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental brasileiro completo.

As instruções sobre o local e os horários dos exames serão obtidas pelo participante junto ao posto aplicador. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial da União e neste site, na data prevista para o dia 27 dezembro de 2010. Os certificados serão expedidos 90 dias após a publicação dos resultados no Diário Oficial.