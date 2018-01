Exame de certificação de jovens e adultos tem inscrições prorrogadas até 10 de outubro

As inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) podem ser feitas até as 23h59 do dia 10 de outubro, pela internet. A prova avalia as habilidades e competências básicas de jovens e adultos que não tiveram acesso aos estudos na idade correta. O participante se submete a uma prova e, se alcançar a nota mínima, recebe um certificado de conclusão.

Os candidatos que quiserem obter o diploma de ensino fundamental serão avaliados em língua portuguesa e estrangeira, história, geografia, matemática, ciências naturais, artes e educação física. Já para aqueles que buscam uma certificação em nível médio, as áreas de conhecimento avaliadas serão linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Para as duas etapas, a prova inclui também uma redação.

O exame será aplicado no dia 12 de dezembro.