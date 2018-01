Exame de certificação de jovens e adultos está com inscrições abertas

Começaram ontem e seguem até dia 26 de setembro as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As inscrições acontecem no site da instituição. As provas serão aplicadas no dia 12 de dezembro e avalia habilidades e competências básicas. O participante se submete a uma prova e se alcançar a nota mínima recebe um certificado de conclusão.

Para obter certificação em cada uma das áreas o participante terá que atingir o nível 100 em uma escala de proficiência que varia de 60 a 180. Os candidatos que quiserem obter o diploma de ensino fundamental serão avaliados em língua portuguesa e estrangeira, história, geografia, matemática, ciências naturais, artes e educação física. Já para aqueles que buscam uma certificação em nível médio, as áreas de conhecimento avaliadas serão linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Para as duas etapas, a prova inclui também uma redação.