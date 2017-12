Exame da OAB em SP aprova 39% na primeira fase

A primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou 9.375 bacharéis no Estado de São Paulo, entre os 23.977 inscritos, totalizando 39,73%. A abstenção foi de 386 candidatos. Os aprovados estão aptos a fazer a segunda fase do Exame, que acontece no próximo domingo, das 14h às 19h.

Na cidade de São Paulo, foram aprovados 3.819 dos 9.075 candidatos inscritos, o que representa 42,86%. Além da capital, o maior número de inscritos se concentrou em São Bernardo do Campo/São Caetano do Sul, com 1.527 inscritos e 586 aprovados ( 38,91%); Campinas, com 1.175 candidatos inscritos e 479 aprovados (41,72%) e em São José do Rio Preto , com 1.080 candidatos e 421 aprovados (39,38%).

A prova prático-profissional da segunda fase valerá 10 pontos e será composta de duas partes: redação de peça profissional, valendo cinco pontos, sobre tema da área jurídica de opção do candidato e do seu correspondente direito processual, indicada quando da sua inscrição, conforme as opções, que pode ser Direito Administrativo; Direito Civil; Direito Constitucional; Direito do Trabalho; Direito Empresarial; Direito Penal; ou Direito Tributário. A segunda parte também terá cinco questões práticas, valendo um ponto cada, relativas à área de opção do candidato.

Para a realização da prova prático-profissional, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora e trinta minutos. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas.