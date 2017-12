Ex-seminarista Gil Rugai passa na 1ª fase da Fuvest

O publicitário e ex-seminarista Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta em São Paulo, em 2004, passou na primeira fase do vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) - o mais concorrido do País.

A Fuvest afirma, porém, que a instituição não tem autorização legal para divulgar qual curso o detento escolheu.

A primeira fase da Fuvest foi realizada no dia 22 de novembro e contou com 90 questões. As provas de segunda fase serão realizadas do dia 3 a 5 de janeiro.

Em agosto, Rugai já tinha passado na primeira fase do vestibular de medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rugai está preso desde 8 de setembro de 2008, quando teve um pedido de liberdade provisória revogado pela Justiça, por ter se mudado de cidade sem avisar às autoridades. Antes disso, havia ficado 2 anos e 13 dias preso.