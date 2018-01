Ex-alunas de curso de Gestão de Carnaval fazem sucesso no mercado da folia

“Entrei porque queria fazer a segunda graduação e por ser apaixonada pelo carnaval. Ao longo do curso, me deparei com um mundo totalmente novo e descobri que era com isso que queria trabalhar”, conta Elisa.

Em 2009, conheceu a diretoria da Sociedade Recreativa Dançante Bambas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e foi convidada para desenvolver os projetos sociais da entidade. Com a saída do carnavalesco, foi chamada para a vaga. Apesar da inexperiência, a formação acadêmica, segundo ela, ajudou a pesquisar o samba e a compor as alegorias.

“A escola não ganhava um título havia 7 anos”, lembra. “As escolas têm de ter essa visão empresarial. Quem lidera precisa saber delegar funções, cobrar, cumprir prazos, otimizar os recursos e ter conhecimento da parte artística e administrativa. Se isso não ocorre, as fantasias não ficam prontas, falta dinheiro... Escolas que já fazem isso estão sempre à frente no Grupo Especial”, acredita Elisa.

Folia em Taiwan. Angélica Lessa, que se tornou professora de História da Arte do Instituto do Carnaval do Rio, entrou na primeira turma (2005) do curso tecnológico de Gestão de Eventos e Festas Carnavalescas.

Um grupo de taiwaneses descobriu o curso e se interessou em contratar um estudante para realizar uma “festa carnavalesca” em Taiwan. Angélica passou seis meses na ilha, em 2008, e retornará ao país asiático no próximo mês para organizar outro evento. “A formação fez a diferença.”