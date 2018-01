Evento reúne universidades americanas em busca de alunos brasileiros

Os interessados em ter um curso de inglês, graduação ou de pós-graduação nos Estados Unidos tem mais uma oportunidade de conhecer as faculdades americanas. No dia 3 de setembro, acontece no Hotel Intercontinental, em São Paulo, o O Alumni Advising-EducationUSA, com representantes de 80 universidades, entre elas as de Columbia, Boston, California e Flórida, apresentando seus cursos e campi para os estudantes brasileiros. O evento será aberto pelo subsecretário de Comércio dos Estados Unidos, Francisco Sanchez.

O Brasil ocupa hoje a 14ª posição entre os países com maior número de alunos nos EUA. São mais de 8,7 mil brasileiros. Agora, os governos americano e o brasileiro querem elevar este número para até 100 mil nos próximos anos.

Os visitantes do evento poderão ter informações sobre graduação, especialização, mestrado e doutorado, além de bolsas de estudo e orientações sobre como tirar o visto de estudante.

Ano passado, cerca de 1200 pessoas passaram pela feira e a expectativa para este ano é de mais de dois mil participantes. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site www.alumni.org.br.