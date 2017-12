Evento na USP aproxima estudantes do mercado de trabalho Termina nesta quinta-feira, 18, o 21º Workshop Integrativo, que tem por objetivo aproximar universitários do mercado de trabalho. Organizado pela Poli Júnior, empresa júnior de engenharia da USP, o evento afirma ser a maior feira de recrutamento do Estado, e acontece ao lado do Prédio Mário Covas, na Cidade Universitária.