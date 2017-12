Evento em SP tem entrevistas e concursos de bolsa para MBA

Mais um evento em São Paulo promete dar a oportunidade aos interessados em fazer MBA de conversar com diretores de admissão de instituições internacionais.

O QS Top MBA Connect 1-2-1 acontece nesta terça-feira, 24, mas ainda dá tempo de se inscrever e participar. A entrada é gratuita e a feira começa no fim da tarde, se estendendo até às 22h.

Além das reuniões de 30 minutos com as escolas de negócios, o evento terá atendimento personalizado com experts em MBA e concursos por bolsas de estudos para cursos de especialização e para preparatórios para o exame GMAT, uma das exigências para quem quer estudar fora do País.

Para participar do processo de entrevistas com as universidades é preciso preencher o formulário online de inscrição e também fazer o upload do currículo em inglês.

Um painel de discussão com a presença de membros de Manchester, da HEC Paris, da IESE e da University of Miami está entre as atrações do evento, que terá ainda um workshop de como melhorar sua requisição para uma universidade com o colunista da revista Forbes Shawn O'Connor.

Entre as instituições participantes estão a IE Business School, da Espanha, a Frankfurt School of Finance and Management, da Alemanha, e a Hult Internecional, norte-americana com campus em Dubai, Londres e Xangai.

PARA NÃO PERDER A DATA

Mais dois eventos semelhantes devem acontecer em São Paulo nas próximas semanas. Saiba mais sobre o MeetUp Networking, da The MBA Tour, e o Access MBA São Paulo.

SERVIÇO

QS Top MBA Connect 1-2-1

Terça-feira, 24 de fevereiro

Das 16h30 às 22h

Hotel Tivoli São Paulo Mofarrej

Alameda Santos, 1437 - São Paulo

Outras informações no site do evento