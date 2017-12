Evento em SP discute o uso das tecnologias educacionais

Estadão.edu, com Vinícius Bopprê, do Portal Porvir,

A Semana Internacional de Tecnologia Educacional (Sinted), que começa nesta terça-feira, 16, e termina na quinta, 18, vai realizar exposições e conferências para debater, entre outros temas, o aprendizado e educação a distância, o poder que a tecnologia tem de aproximar professor e aluno e como a escola deve se preparar para usar a computação na nuvem.

Nesta terça será realizado o Fórum Internacional de Tecnologia Educacional, que vai contar com a participação de palestrantes nacionais e internacionais para trocar experiências sobre o assunto e, ao longo dos três dias, os participantes podem visitar a Exposição Internacional de Produtos, Sistemas, Serviços e Tecnologias para a Educação, que pretende apresentar as novidades nas áreas de sistemas de ensino e gestão escolar, entre eles os softwares usados na educação a distância e os equipamentos de informática e conectividade. Os workshops reúnem essas novidades para tentar compreender as transformações que o uso das tecnologias tem trazido para os modos como as escolas se organizam no Brasil e no mundo.

Além dessas atividades, na quarta ocorre a Convenção de Líderes Educacionais, que vai tratar de um dos temas mais importantes quando o assunto é o uso de novas tecnologias: o preparo do educador. Serão discutidas a formação continuada dos professores, especialmente gestores de ensino nos seus diversos níveis, para que eles possam incorporam as inovações à prática pedagócica, permitindo que cada aluno tenha um aprendizado criativo.

Para participar do evento é preciso realizar um cadastro no site www.sinted.com.br/v1. A exposição e os workshops têm entrada gratuita para profissionais do setor. Já o fórum e a convenção têm inscrições com preços que variam entre R$ 1,075 até R$ 1,090 para uma pessoa e de R$ 2,710 até R$ 3,015 para grupos de três pessoas.

SERVIÇO: Semana Internacional de Tecnologia Educacional (Sinted)

Quando: De 16 a 18 de abril (terça a quinta-feira), das 9h às 18h

Onde: Palácio das Convenções do Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, São Paulo/SP

Formas de acesso: Exposição e workshops (acesso gratuito, restrito aos profissionais do setor); Fórum e convenção (preços e inscrições no site)