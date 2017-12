Evento ajuda estudantes que querem estudar fora do País

O G.A.T.E., evento gratuito da agência de intercâmbio Student Travel Bureau (STB) sobre como estudar fora do País, será entre 27 de fevereiro e 1.º de março, no Shopping JK Iguatemi, zona sul da capital. A programação inclui 26 palestras de especialistas do Brasil e do exterior. Também participam 95 instituições de ensino estrangeiras. As inscrições devem ser feitas no site do evento.

O escritor e crítico William Deresiewicz dará duas palestras sobre Líderes Visionários e o Papel da Educação nos dias 27 e 28, já com inscrições encerradas. Segundo a coordenação, nestes mesmos dias serão distribuídos ingressos para preencher vagas de ausentes.

Outros destaques são o especialista em coaching Brady Norvall, que falará sobre como planejar o futuro acadêmico para os filhos, e a reitora dos cursos de Moda e Desenho Industrial da University of Arts London, Anne Smith, além de Jacquie Burnside, gerente da operadora de viagens Intrepid Group, que falará sobre ano sabático

Veja a programação completa do evento:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sexta-feira, 27 de fevereiro

William Deresiewicz

Tema: Líderes visionários e o papel da educação (somente para convidados)

Horário: 12 às 13h

---------------------

Jacquie Burnside

Tema: Ano sabático: por que fazer e como planejar

Horário: 13h às 14h

---------------------

Chris Yager

Tema: Formando cidadãos e líderes globais tendo o mundo como sala de aula

Horário: 14h às 15h

----------------------

Anne Smith

Tema: Fashion studies: como montar seu portfólio

Horário: 14h30 às 15h30

---------------------

Brady Norvall

Parenting in the new century

Horário: 15h30 às 16h30

-----------------------

Glenn Hawkins

Tema: O mundo em 2025: ferramentas para o sucesso profissional do futuro

Horário: 16h às 17h

----------------------

Brady Norvall

Tema: Universidades americanas: do planejamento ao ingresso

Horário: 17h às 18h

---------------------

Chris Yager

Tema: Formando cidadãos e líderes globais tendo o mundo como sala de aula

Horário: 17h30 às 18h30

--------------------

Paul Kelly

Tema: Universidades inglesas: do planejamento ao ingresso

Horário: 18h30 às 19h30

--------------------

Raquel Costa

Tema: Vale do Silício: lições para jovens empreendedores

Horário: 19h às 20h

--------------------

Sábado, 28 de fevereiro

William Deresiewicz

Tema: Líderes visionários e o papel da educação

Horário: 13h30 às 14h30

-------------------

Darrin Kerr

S.A.T. & A.C.T.: como se preparar para os exames

Horário: 13h às 14h

-------------------

Glenn Hawkins

Tema: O mundo em 2025: ferramentas para o sucesso profissional do futuro

Horário: 14h30 às 15h30

-------------------

Anne Smith

Tema: Provocações do design: moda, joalheria, materiais e desenho industrial (somente para convidados)

Horário: 15h30 às 16h30

-----------------

James Robilotta

Tema: Do ensino médio à universidade: como ter sucesso nesta difícil transição

Horário: 17h às 18h

---------------------

Raquel Costa

Tema: Vale do Silício: lições para jovens empreendedores

Horário: 17h30 às 18h30

---------------------

Brady Norvall

Tema: Universidades americanas: do planejamento ao ingresso

Horário: 18h30 às 19h30

--------------------

Hauke Tallon

Tema: Networking e consciência cultural como competências profissionais

Horário: 19h às 20h

Domingo, 1º de março

David Allen

Tema: Quem você quer ser? Testes vocacionais MORRISBY

Horário: 13h às 14h

--------------------

Anne Smith

Tema: Provocações do design: moda, joalheria, materiais e desenho industrial

Horário: 14h às 15h

-------------------

Jessica Ellis

Tema: Trabalho voluntário ao redor do mundo: viajando com um propósito

Horário: 14h30 às 15h30

-------------------

Kristine Billmyer

Tema: Competências profissionais 2020: de olho na economia global do futuro

Horário: 15h30 às 16h30

-------------------

Glenn Hawkins

O mundo em 2025: ferramentas para o sucesso profissional do futuro

Horário: 16h às 17h

-------------------

James Robilotta

Tema: Do ensino médio à universidade: como ter sucesso nesta difícil transição

Horário: 17h às 18h

--------------------

Marcia Mattos

Programas de férias: tendências em educação internacional para jovens de 10 a 17 Anos

Horário: 17h30 às 18h30

--------------------

Brady Norvall

Universidades americanas: do planejamento ao ingresso

Horário: 18h30 às 19h30