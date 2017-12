EUA têm 8 das 10 melhores universidades do mundo; veja ranking

Os Estados Unidos têm 8 das 10 melhores universidades do mundo em reputação acadêmica, de acordo com a edição 2015 do ranking da revista Times Higher Education (THE), divulgado nesta quarta-feira, 11.

Para medir a reputação, o ranking considera pontos como participação em projetos internacionais de pesquisa ou atração de professores e alunos. O resultado final foi produzido a partir de 10.507 respostas dadas por especialistas de 142 nações.

Apesar da crise financeira, a Universidade de São Paulo (USP) melhorou sua posição na lista. A instituição, única brasileira no top 100, saltou do patamar 81-90 para a faixa 51-60 em relação ao ano passado.

1 - Universidade de Harvard (Estados Unidos)

2 - Universidade de Cambridge (Reino Unido)

3 - Universidade de Oxford (Reino Unido)

4 - Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos)

5 - Universidade de Stanford (Estados Unidos)

6 - Universidade da Califórnia, Berkeley (Estados Unidos)

7 - Universidade de Princeton (Estados Unidos)

8 - Universidade de Yale (Estados Unidos)

9 - Instituto de Tecnologia da Califórnia (Estados Unidos)

10 - Universidade de Columbia (Estados Unidos)

11 - Universidade de Chicago (Estados Unidos)

12 - Universidade de Tokyo (Japão)

13 - Universidade da Califórnia, Los Angeles (Estados Unidos)

14 - Colégio Imperial de Londres (Reino Unido)

15 - ETH Zürich - Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (Suíça)

16 - Universidade de Toronto (Canadá)

17 - University College London (Reino Unido)

18 - Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos)

19 - Universidade de Michigan (Estados Unidos)

20 - Universidade Cornell (Estados Unidos)

...

51-60 - Universidade de São Paulo (Brasil)