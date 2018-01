Etecs divulgam lista de classificação no vestibulinho

A lista de classificação dos candidatos que participaram do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2014 foi divulgada nesta sexta-feira, 10. Os candidatos podem conferir a classificação no site www.vestibulinhoetec.com.br ou na Etec para a qual se inscreveram.

O documento inclui quem está concorrendo às vagas do ensino médio, ensino técnico, ensino técnico integrado ao médio e às vagas remanescentes do 2º módulo dos cursos técnicos.

Segundo o Centro Paula Souza, os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela unidade de ensino, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada. Confira as datas de convocação

• 13 e 14 de janeiro 1ª lista de convocação e matrícula;

• 15 e 16 de janeiro 2ª lista de convocação e matrícula;

• 17 de janeiro 3ª lista de convocação e matrícula;

• 20 de janeiro 4ª lista de convocação e matrícula;

• 21 de janeiro 5ª lista de convocação e matrícula.

Documentos. Para fazer a matrícula é preciso preencher um requerimento fornecido pela própria Etec e levar duas fotos 3x4 recentes e iguais e cópia e documento original do RG ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE). Serão aceitos também a carteira nacional de habilitação, o CPF ou documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC.

Quem concluiu o ensino fundamental deve levar cópia simples e original do histórico escolar com certificado de conclusão do ensino fundamental. Temporariamente será aceita uma declaração de conclusão do ensino fundamental que contenha a data em que o certificado e o histórico serão emitidos. Esses documentos são dispensáveis para a matrícula no 1º módulo dos cursos técnicos.

Quem concluiu o ensino médio deve levar cópia simples e original do histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio ou documento original da declaração de conclusão do ensino médio. Quem estiver estudando no ensino médio deve levar a declaração de que está matriculado na 2ª ou 3ª séries.

Quem concluiu ou estiver estudando no ensino de jovens e adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve levar cópia simples e original do histórico escolar com certificado de conclusão do Encceja ou EJA ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas ou documento que comprove a eliminação de no mínimo quatro disciplinas. É possível ainda enviar o documento original da declaração de conclusão do ensino médio contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, ou da declaração que está matriculado a partir do 2º semestre do EJA.

Para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é necessário enviar certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, expedido pelos institutos federais ou pela Secretaria de Educação do Estado.

O candidato que se inscreveu no Sistema de Pontuação Acrescida por ter estudado em escola pública deverá, obrigatoriamente, levar a cópia simples com apresentação do original da declaração escolar ou do histórico escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola, para comprovar que cursou integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas.

Vagas remanescentes. Quem deseja se inscrever nas vagas remanescentes do 2º módulo dos cursos técnicos deve levar duas fotos 3x4 recentes e iguais e cópia simples e apresentação do original do RG ou cédula de identidade de estrangeiros (RNE), além de cópia simples e original do histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio regular ou equivalente (EJA/Enceja); ou documento original da declaração de conclusão do ensino médio.

Para o candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, expedidos pelos institutos federais ou pela Secretaria de Educação do Estado correspondente.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo sitewww.vestibulinhoetec.com.br