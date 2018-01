Etecs de SP recebem inscrições para processo seletivo

Estão abertas até o dia 22 de outubro as inscrições para o vestibulinho 2011 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São. Serão oferecidas 65.919 vagas para o ensino técnico e 18.913 vagas para o ensino médio. As provas estão marcadas para o dia 21 de novembro. Interessados podem se inscrever pelo site www.vestibulinhoetec.com.br

Pré-requisitos. Para concorrer a uma das vagas do ensino médio, o candidato dever ter concluído o fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o ensino técnico, precisam ter concluído ou estar cursando a partir do 2º ano do ensino médio.

Inclusão. O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.