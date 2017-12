Etecs de SP ganham curso de aplicativos para smartphones O Centro Paula de Souza, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, vai oferecer um curso pós-técnico na área de desenvolvimento de aplicativos para smartphones e celulares utilizando a plataforma Android. Com duração de seis meses, o curso será direcionado para técnicos em informática formados nas Etecs. As inscrições estão previstas para a segunda quinzena de outubro, e o início das aulas deve ser no 1º semestre de 2012, em duas escolas: Parque da Juventude, em São Paulo, e Bento Quirino, em Campinas. A empresa Nextel, parceira na empreitada, vai capacitar professores, fornecer smartphones e montar um laboratório com 20 computadores na Etec de Campinas.