Etecs abrem inscrições para vestibulinho

Estão abertas até 18 de outubro as inscrições do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2012. O exame será em 20 de novembro. São 76.536 vagas para o ensino técnico, 12 mil vagas a mais que ano passado. Outra novidade deste ano é a extensão do ensino técnico integrado ao médio nas escolas estaduais. Das 9.874 vagas para esta modalidade, 3.637 serão oferecidas na rede estadual de duas maneiras: aluno terá as aulas do ensino médio em uma escola estadual e as do curso técnico em uma Etec (modalidade interdependente), ou ainda as aulas do ensino médio e do curso técnico na mesma escola estadual.

No ranking do Enem 2010, a Etec São Paulo foi a melhor escola pública da capital e a 5ª no ranking geral.

Entre os 102 cursos técnicos oferecidos neste Vestibulinho, cinco são inéditos: Guia de Turismo (Capão Bonito, Vinhedo, São Paulo); Mecanização Agrícola (Fernandópolis)Móveis (Itapeva); Orientação Comunitária (São Paulo, Santos); Programação de Jogos Digitais (São Paulo).

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibulinho para o ensino médio e do ensino técnico integrado ao médio, o candidato dever ter concluído o ensino fundamental (1º grau) nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o ensino técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do 2º ano do ensino médio.

O candidato que concluiu ou está cursando o ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve ter o certificado de conclusão do ensino médio, declaração que está matriculado a partir do 2º semestre da EJA, ou ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

As inscrições são feitas exclusivamente no site www.vestibulinhoetec.com.br, até as 15h de 18 de outubro. Para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 25, em dinheiro, em qualquer agência bancária.

O Manual do Candidato também estará disponível para download no site do Vestibulinho.

Bônus

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes autodeclarados afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

O candidato também deve informar, no momento da inscrição, se cursou integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em instituição pública municipal, estadual ou federal. A comprovação deve ser feita no ato da matrícula, por meio do histórico escolar do Ensino Fundamental ou a declaração escolar, discriminada série a série.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.