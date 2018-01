Estudantes têm até hoje para pagar taxa de inscrição do Enem

Alunos que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até esta segunda-feira para pagar a taxa de R$ 35 em qualquer agência do Banco do Brasil. Estudantes com conta corrente no mesmo banco também podem optar por fazer o pagamento em caixas eletrônicos ou pela internet.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), os boletos podem ser gerados até as 16h no endereço http://enem.inep.gov.br/, onde também poderá ser conferida a confirmação da inscrição três dias após o pagamento da taxa.

As inscrições para a prova foram encerradas na sexta-feira. O Ministério da Educação registrou 6.221.697 estudantes interessados em fazer o exame. As provas serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro em 12 mil localidades de 1.599 municípios.