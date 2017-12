Estudantes têm até esta sexta para se incluir na lista de espera do Sisu

BRASÍLIA - Esta sexta-feira, 6, é o último dia para participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para isso, o candidato deve acessar o boletim pessoal na página do Sisu e clicar no botão correspondente à inclusão do nome na lista.

Podem participar aqueles que se inscreveram no Sisu e não foram selecionados na primeira opção. Também podem aderir à lista os estudantes que foram selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula.

Os candidatos começarão a ser convocados pelas próprias instituições a partir da próxima quarta-feira, 11.

O Sisu seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na primeira edição deste ano, o Sisu oferece 205.514 vagas, em 5.631 cursos, em 128 instituições. O sistema registrou quase 2,8 milhões de inscritos.

A lista com os selecionados está disponível na página do programa desde o dia 26 de janeiro.