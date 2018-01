Estudantes se mobilizam por educação pública de qualidade

Nesta quinta-feira, 6, estudantes de todo o País irão para as ruas para reivindicar uma educação pública de melhor qualidade. Trata-se da "Mobilização geral dos estudantes brasileiros", evento organizado no Facebook e que contava com a confirmação de mais de 27 mil pessoas até as 18 horas desta quarta, 5.

O ato será realizado, simultaneamente, em pelo menos 33 cidades distribuídas por todas as regiões do País. São Paulo, Florianópolis, Salvador e Belo Horizonte são algumas delas. Na capital paulista, a concentração para a passeata será às 14 horas, no vão livre do Masp. Até o início desta noite, 442 jovens já haviam confirmado presença na versão paulistana do movimento.

Estudantes de cidades que não têm ainda o evento organizado e que tenham interesse pela causa podem participar, de acordo com orientações descritas no convite.

A mobilização aponta uma série de reivindicações focadas tanto na educação básica como no ensino superior. Entre elas estão a destinação de 10% do PIB para a área já a partir de janeiro de 2013, a implementação do ensino em período integral, o atendimento das solicitações dos professores federais em greve e a adoção de material didático de grandes autores no lugar das apostilas produzidas pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a descrição do ato na rede social, seus organizadores não são ligados a nenhum partido político nem a nenhuma instituição estudantil. "Somos um movimento de estudantes que visa, antes de mais nada, (a) restaurar o 'espírito estudantil', que foi perdido ao longo dos últimos vinte anos, e mostrar ao governo que 'estamos vivos, e não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no Brasil."