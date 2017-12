Estudantes recebem 300 bicicletas do MEC

O Ministério da Educação (MEC) entregou nesta sexta-feira as primeiras 300 bicicletas a alunos da rede pública. O ministro da Educação, Fernando Haddad, esteve presente na solenidade.

Só no Distrito Federal serão distribuídas 3 mil bicicletas para alunos maiores de 14 anos que morem a até 7 quilômetros da escola, como previsto no programa Caminho da Escola.

Os beneficiados vão passar por cursos de formação pela Secretaria de Educação do DF e pelo Detran, além de uma avaliação física.

SEGURANÇA

A bicicleta escolar foi testada em laboratório credenciado pelo Inmetro e tem as opções de aros 20 e 26, quadro reforçado, selim anatômico, para-lamas, bagageiro traseiro e descanso lateral, além de itens de segurança como espelho retrovisor, campainha e refletores dianteiro, traseiro, nas rodas e pedais. Como acessórios, tem bomba manual para encher pneu e ferramentas de montagem e regulagem.

Nessa fase do programa, mais de 26 mil estudantes da rede pública de 70 municípios vão receber bicicletas escolares e capacetes. Até o fim do ano letivo, estudantes de aproximadamente 300 municípios serão atendidos com 100 mil bicicletas.

Para receber bicicletas e capacetes escolares ainda em 2011, os municípios com até 20 mil habitantes devem concluir o cadastro do Plano de Ações Articuladas (PAR) do MEC e incluir o pedido.

Com informações do site do MEC