Estudantes protestam em SP contra reforma do ensino médio

SÃO PAULO - Cerca de 300 estudantes fizeram um protesto na noite desta segunda-feira, 26, pelas ruas de São Paulo, contra a reforma do ensino médio, anunciada na semana passada pelo governo Michel Temer. As mudanças foram feitas por meio de Medida Provisória. O ato, que foi pacífico, teve início na Avenida Paulista e foi encerrado na Praça do Obelisco, no Ibirapuera.

Os manifestantes se concentraram no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) no final da tarde desta segunda e ficaram cercados no local pela Polícia Militar até que o itinerário da manifestação fosse informado aos agentes. Às 18h40, os estudantes fecharam a Avenida Paulista no sentido Paraíso.

O protesto seguiu pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e os estudantes caminharam até a sede do diretório estadual do PMDB, na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, que estava sob proteção da Polícia Militar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o protesto, os alunos carregaram faixas e cartazes e pronunciaram frases como "Não tem reforma, vai ter luta", "Fora, Temer" e "Ai, ai, ai, se empurrar a reforma cai". Sobre o trecho polêmico em relação às disciplinas de Artes e Educação Física no ensino médio, os estudantes disseram que a reforma "tira nosso pensamento crítico, precarizando o ensino público e formando mão-de-obra barata".

Por volta das 20h50, o grupo subiu no Monumento à Bandeira, na Praça do Obelisco no Ibirapuera. No local, onde o ato foi encerrado, gritaram "se a Medida Provisória passar, a luta não vai cessar". Parte dos estudantes pediu a volta das ocupações nas escolas estaduais de São Paulo - movimento realizado no fim de 2015 que culminou na suspensão da proposta de reorganização da rede pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB).

Os estudantes marcaram novo ato para a próxima sexta-feira, 30, às 17 horas, na Praça da Sé, região central de São Paulo.