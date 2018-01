Estudantes protestam contra adiamento de prova do Saresp

Cerca de 300 estudantes estão reunidos na região central de São Paulo na manhã desta terça-feira, 17, protestando contra o adiamento das provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp). O grupo está reunido na Praça Coronel Fernando Prestes, perto da Avenida Tiradentes. Segundo os estudantes, estão sendo esperados outros cerca de 200 alunos. As provas começam nesta terça-feira para cerca de 2,4 milhões de alunos de escolas estaduais, municipais e particulares do Estado. O exame deveria ter sido realizado na semana passada, mas problemas logísticos impediram que as provas fossem encadernadas e distribuídas às escolas a tempo. O Saresp vai até a quinta-feira para estudantes das 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. A atual edição foi reformulada para aumentar a segurança e incluir um número maior de estudantes. Além das escolas estaduais, neste ano, 296 particulares devem fazer a prova. Outros 600 mil alunos de redes municipais de 535 cidades paulistas também participarão. A mudança na data do Saresp fez o exame coincidir com a Prova São Paulo, que será realizada entre hoje e amanhã por 335 mil alunos da rede municipal de ensino.