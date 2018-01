Estudantes podem solicitar vagas restantes da Fuvest até sexta

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) vai aceitar entre a quinta-feira, 25, até a próxima sexta, 26, das 9h às 16h, nos postos que serão mantidos pela instituição, as manifestações de interesse por vagas restantes do Vestibular de 2010. Veja também: Aprovados na 2ª etapa do Sisu já podem fazer as matrículas Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Os vestibulandos que fizeram a segunda fase e não foram chamados terão mais três oportunidades de ingressar em cursos da Universidade de São Paulo (USP) ou na Medicina da Santa Casa. As próximas listas serão divulgadas no próximo mês de março, nos dias 08 (segunda-feira), 12 (sexta-feira) e 18 (quinta-feira). O candidato deverá apresentar seu documento original de identidade e só poderá manifestar interesse pelos cursos indicados no processo de inscrição via internet. Na impossibilidade de comparecer a um dos postos, o candidato poderá ser representado por um procurador que deverá apresentar a sua cédula de identidade e cópia autenticada do documento de identidade do interessado junto com a procuração na qual conste a assinatura do candidato. Não é necessário registro em cartório. Os postos de Manifestação de Interesse por Vagas Restantes na USP e na Santa Casa são os seguintes. CAPITAL - CIDADE UNIVERSITÁRIA Instituto Oceanográfico - Anfiteatro "Plínio Soares Moreira" - USP Praça do Oceanográfico, 191 BAURU Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB - USP Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75 LORENA Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP Campus I Diretoria Técnica Acadêmica Estrada Municipal do Campinho, s/nº PIRACICABA Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ - USP Av. Pádua Dias, 11 PIRASSUNUNGA Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA - USP Av. Duque de Caxias Norte, 225 RIBEIRÃO PRETO Espaço de Exposição - Centro de Visitantes do Campus da USP Av. do Café, s/nº SÃO CARLOS Escola de Engenharia de São Carlos - EESC - USP Espaço Primavera, Bloco E1, Térreo Av. Trabalhador São-carlense, 400 Prof. José Coelho Sobrinho (Coordenador de Comunicação da Fuvest)