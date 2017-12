Estudantes ocupam reitoria da UNB

Cerca de 50 estudantes da UNB ocupam a reitoria da universidade desde a tarde de terça-feira. Os universitários reivindicam mudanças e melhorias na bolsa pemanência, moradia, alimentação e transporte como pontos principais.

Na manhã desta quarta-feira, houve uma primeira reunião com diferentes representações da UNB, como a decana de Assuntos Comunitários, Carolina Cássia. Agora, uma outra reunião deve acontecer até o final do dia para dar prosseguimento às negociações.

A reivindicação foi aprovada em assembleia do comando local de greve na semana passada e integra agenda do comando nacional de greve estudantil. De acordo com a universidade, o protesto é pacífico e a instituição não solicitou apoio de forças policiais.

Rafael Moraes, assessor do reitor e membro da Comissão de Negociação Permanente da UNB, está negociando com os alunos e diz que os pontos de reivindicação deles já estavam sendo providenciados pela universidade antes mesmo da invasão da reitoria, como o fim da contrapartida dos estudantes que recebem bolsa permanência e o ressarcimento referente aos dias em que o RU ficou fechado para os grupos de estudantes que recebem auxílio.

As questões que faltam, segundo ele, esbarram na greve dos servidores. Ainda assim, Moares acredita que as propostas levadas ao alunos devem finalizar a invasão nesta quarta-feira.

Reivindicações dos estudantes na UNB

1) Bolsa Permanência:

- Fim da contrapartidade que exige dos estudantes que recebem bolsa permanência se engajem em projetos de extensão ou pesquisa

- Fim do relatório de atividades necessário para o recebimento da bolsa.

- Recebimento da bolsa no período de férias

- Incorporação imediata dos 50 estudantes que não foram contemplados com a Bolsa Permanência

- Fim do decreto 7.416/2010, que trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária.

2) Moradia:

- Alocação imediata em moradia dos estudantes que tiveram o recurso deferido referente ao edital 1/2012 da assistência estudantil.

3) Alimentação:

- Definição de data para pagamento de indenização aos estudantes dos grupos 1 e 2 referentes aos dias de RU fechado

4) Transporte:

- Negociação com DF Trans para a garantia de passe estudantil durante a greve.

*Atualizado às 18h25