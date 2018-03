Estudantes ocupam escola contra reforma do ensino em Sorocaba

SOROCABA - Cerca de 50 estudantes ocuparam nesta sexta-feira, 11, uma escola estadual em protesto contra a proposta de reforma do ensino do governo federal e a figura jurídica que autoriza a reintegração de posse sem mandado judicial, em Sorocaba, interior de São Paulo.

A direção da Escola Estadual Professor Jorge Madureira, no bairro Jardim Guaíba, informou que, apesar da ocupação as aulas não foram prejudicadas.

O grupo conversou com os funcionários da escola e entrou no prédio pacificamente. Eles pretendem permanecer nas dependências durante o feriado prolongado de 15 de novembro.

Os ocupantes fazem parte do Novo Comando Estudantil, integrado principalmente por estudantes secundaristas. Eles montaram barracas no pátio da escola. A Polícia Militar esteve no estabelecimento, mas não interveio na ocupação.