Estudantes ocupam entrada de prédio administrativo na USP

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) ocuparam na tarde desta terça-feira, 1.º, a entrada principal do prédio da administração da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas), na Cidade Universitária. Os manifestantes pediam à Reitoria que distribuísse colchões para que os calouros se instalem na moradia estudantil. Após reunião em que tiveram o pedido negado, os estudantes deixaram a Coseas.

Os estudantes se concentraram no local por volta das 13 horas com o objetivo de pressionar o coordenador do órgão, o professor Waldyr Antonio Jorge, a ouvir suas reivindicações. Waldyr Jorge decidiu receber os alunos por volta das 16 horas e a reunião acabou há pouco.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estudantes pediram colchões para que os alunos ingressantes se instalem no Conjunto Residencial da USP (Crusp). Mas a universidade, por meio de sua assessoria, informou que não fornecerá os colchões, pois julga que os objetos serão usados para aumentar o número de pessoas morando ilegalmente não no Crusp, mas em uma área do prédio da Coseas invadida por estudantes no dia 18 de março do ano passado.

Atualizada às 19h