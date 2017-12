Estudantes já podem consultar 3º etapa do Sisu na internet

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O resultado da terceira etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está disponível para consulta no site, segundo informações do Ministério da Educação (MEC). O prazo para matrícula dos candidatos selecionados é de 9 a 12 de março.

Nesta etapa foram oferecidas 21.701 vagas em 51 instituições, entre universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

Os candidatos que não forem selecionados podem confirmar no sistema se pretendem fazer parte da lista de espera para o curso no qual se inscreveram. A confirmação deve ser feita no sistema durante o período de matrículas.

Ao final das matrículas, a universidade ou instituto federal que ainda tiver vagas remanescentes poderá fazer chamadas posteriores, convocando os selecionados para matrícula, a partir da lista com a classificação dos candidatos que manifestaram o interesse.